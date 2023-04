ডিব্ৰুগড়, 23 এপ্ৰিল: ৰঙালীৰ আনন্দৰ মাজতেই নিশা ভয়ংকৰ শিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহাই জোকাৰি গ'ল চাবুৱাৰ ভিন্ন প্ৰান্ত ৷ শনিবাৰে নিশা অহা শিলাবৃষ্টি ,ধুমুহাৰ ফলত চাবুৱাৰ বালিজান,বৰুৱাহোলা,বেতিয়নিৰ বহু ঠাইত বাসগৃহ, গছ-গছনি ,বিদ্যুতৰ খুঁটা, বৈদ্যুতিক তাঁৰ আদিৰ ব্যাপক হাৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল (Storm devastated several areas at Chabua) ৷

ৰঙালী বিহুৰ সময়তে বালিজান গাঁৱৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ গছতলৰ বিহুৰ বিহুখোলা ঘৰত ঔটেঙা গছ পৰি গছতলৰ বিহুস্থলীৰ ক্ষ্যতিগ্ৰস্ত হয় ৷ মৰমৰ বিহুখোলাখন ভাগি পৰাত স্থানীয় যুৱক- যুৱতী, গৰখীয়া ৰাইজৰ বিহুৰ উৎসাহত চেঁচা পানী পৰাত প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে পুনঃনিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আহ্বান ৰাইজৰ (Hailstorm in Chabua) ৷ বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু তাঁৰত গছ-গছনি উভালি পৰাত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৷ বৰুৱাহোলাত গছ উভালি পৰাত চেতিয়াপথাৰ-বৰুৱাহোলা সংযোগীপথ বন্ধ হৈ পৰিছিল যদিও ৰাইজৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসনে পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে (Heavy Storm and hailstorm in Chabua) ৷

