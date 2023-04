মৰাণ, 4 এপ্ৰিল: দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা হোৱা প্ৰৱল ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত মৰাণৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বহু পৰিয়ালৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷ প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিত মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ খোৱাং আৰু হালধিবাৰী পঞ্চায়তৰ প্ৰায় প্ৰতিখন গাঁৱৰে বহু পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Heavy rain and hailstorm in Moran) ৷

খোৱাং হালধিবাৰী, বৰপথাৰ, দ'গাঁও, আহোম নগৰ গাঁও, কোঁৱৰ গাঁও, শিলপুতা, দীঘলীয়াহোলা আদি অঞ্চলত প্ৰৱল শিলাবৃষ্টিয়ে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ টিন ফুটা কৰাত নিশাটোত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় (Storm Hits Moran) ৷ ধুমুহা, শিলাবৃষ্টিৰ পাছত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উজাগৰী নিশা কটাবলগীয়া হয় বহু পৰিয়ালে ৷ প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বহু বাসগৃহৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে ধুমুহা অৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহু পৰিয়ালৰ শাক-পাচলি, ফল-মূল, মূল্যৱান গছ-গছনিৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় (Storm caused heavy damage to crops at Moran) ৷

মৰাণৰ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত তাৎক্ষণিকভাৱে তিৰপাল যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এতিয়ালৈকে পৰ্যাপ্ত সহায় লাভ কৰা নাই ক্ষতিগ্ৰস্তই (Storm Hits various place in Moran) ৷ আনহাতে প্ৰশাসনে কেৱল এখন তিৰপাল দিয়েই দায়িত্ব সামৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে ক্ষতিগ্ৰস্তই । তদুপৰি 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতেই হোৱা প্ৰচণ্ড শিল-বৰষুণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাইজে আজিও ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে (Storm devastated several areas at Moran) ৷