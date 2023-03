দৰং, ৩০ মাৰ্চ: জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ,দলগাঁৱত ড৹সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উম্মোচন কৰা হয় (Statue of Sarvepalli Radhakrishnan unveiled in Dalgaon) ৷ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ এদিন পূৰ্বেই অধ্যক্ষ দেবেন্দ্ৰ কুমাৰ কলিতাই মুকলি কৰিলে ড৹সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ আৱক্ষ মূৰ্তি ৷ দৰং জিলাৰ দলগাঁৱত অৱস্থিত ডায়েটৰ অধ্যক্ষৰ অৱসৰৰ এদিন পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠানটোত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ড৹সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ আৱক্ষ মূৰ্তি (District Institute of Education and Training )৷ অধ্যক্ষৰ কথাত সঁহাৰি জনাই মঙলদৈৰ শিল্পী হিতেশ হাজৰিকাৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠিল ড৹ ৰাধাকৃষ্ণণৰ আৱক্ষ মূৰ্তি ৷ এমাহৰ কম সময়ৰ ভিতৰতেই শিল্পীগৰাকীয়ে শ্ৰমদান কৰি সাজি উলিয়ালে প্ৰতিমূৰ্তিটো ৷

প্ৰতিমূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠানটোত বিনামূলীয়াকৈ উপহাৰ দিয়া বাবে শিল্পীগৰাকীক মানপত্ৰৰ লগতে ফুলাম গামোছাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷ দলগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া চমীৰ চৌধুৰী, দলগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় আৱক্ষ মূৰ্তিটো । আৱক্ষ মূৰ্তিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে দলগাঁও ডায়েটৰ অধ্যক্ষ দেবেন্দ্ৰ কুমাৰ কলিতাই ৷

