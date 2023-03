মাজুলী, 25 মাৰ্চ : আজিৰ তাৰিখত বিলুপ্তিৰ দিশলৈ গতি কৰিছে শগুণ চৰাই (Vulture in India)। ইয়াৰ মাজতে কিছুদিন পূৰ্বে মাজুলীৰ বুকাবিল পথাৰত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল বহুকেইটা শগুণ (Endangered vulture died in Assam) । আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে পুনৰ মাজুলীৰ 2 নং ভুৱামৰা গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অসুস্থ শগুণ (Sick vulture found in Majuli) ।

স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হৈছে এই অসুস্থ শগুণটো ৷ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই অসুস্থ শগুণটোক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি মাজুলী বন বিভাগৰ লোকক গতাই দিয়ে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মাজুলী বন বিভাগে উন্নত চিকিৎসা বাবে অসুস্থ শগুণটোক কমলাবাৰী পশু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

ইফালে সঘনে এটাৰ পাচত আন এটা শগুণৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক ৷

