Published on: Feb 12, 2023, 2:14 PM IST | Updated on: 6 hours ago

কলিয়াবৰ,১২ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: ২৭ বছৰীয়া এজন যুৱকৰ কাহিনীয়ে সেমেকাইছে বহুতৰে দুচকু(Sick boy asks for help) । যুৱকজনৰ নাম শংকৰ ভূঞা । ঘৰ কলিয়াবৰৰ দলগাঁৱত । এটা বছৰ আগলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল । কিন্তু হঠাৎ কাল অমানিশা নামি আহিল শংকৰ ভূঞাৰ পৰিয়াললৈ । প্ৰায় এটা বছৰে নিজৰ বিচনাখনকে সাৰথি কৰি মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি-গণি জীয়াই আছে শংকৰ(tragic story of a sick boy) । কিয়নো শংকৰৰ দুয়োটা বৃক্ক বিকল হৈ পৰিল ।

দুয়োটা বৃক্ক বিকল হৈ শংকৰ আজি শয‍্যাশায়ী । ইতিমধ্যে শংকৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে কৰা হ'ল বহু খৰচ । দৰিদ্ৰ পিতৃ-মাতৃয়ে গোহালিৰ গৰু, পথাৰৰ মাটি বিক্ৰী কৰি একমাত্ৰ পুত্ৰক জীয়াই ৰখাৰ বাবে চিকিৎসা কৰি দিশহাৰা হৈ পৰিছে । এতিয়া শংকৰৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন । ধনৰ অভাৱত পিতৃ-মাতৃয়ে পুত্ৰক চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে অসহায় হৈ পৰিছে ।

শংকৰেও প্ৰায় এটা বছৰে দৰিদ্ৰ পিতৃ-মাতৃৰ হাতলৈ-মুখলৈ চাই চাই বিছনাখনতে মৃত্যু যন্ত্ৰণাৰে যুঁজি যুঁজি আছে । পিছে ভাগৰি পৰা নাই শংকৰ । শংকৰ তথা পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায়(Sick boy seeks help from CM in Kaliabar) । চকুলো টুকি মাতৃয়ে পুত্ৰক চিকিৎসা কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক হাত জোৰ কৰি বিচাৰিছে সহায় ভিক্ষা । শংকৰেও জীয়াই থকাৰ অদম্য হেঁপাহৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বিচাৰিলে সহায় ।

উল্লেখযোগ‍্য যে, ৰাজ‍্যত বিভিন্ন স্তৰৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ বাবে ৰাইজে আগবঢ়োৱা সুহৃদ বহুজনৰ সহায়ে আশাৰ বাট দেখুৱাইছে বহু ৰোগীক । সেই আশাকে বুকুত বান্ধি শংকৰ আৰু মাতৃয়ে অসমবাসীলৈ জনাইছে কাতৰ আহ্বান । কোনো সু-হৃদয়বান লোকে যদি দুয়োটা বৃক্ক বিকল হৈ বিচনাত মৃত্যুৰে যুঁজি থকা শংকৰ ভূঞাৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে ৮২৫৩৮৪০৩৭২ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে ।

