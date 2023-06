জনিয়া, 8 জুন: বৰপেটা জিলাৰ ভৱানীপুৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গৰেমাৰী হাইস্কুলত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ৷ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰধান শিক্ষক আৰু ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হয় এই পৰিস্থিতিৰ ৷ গৰেমাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মধ্যহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎৰ অভিযোগ (School headmaster accused of corruption) ৷

বিগত 4 মাহৰ চাউল আত্মসাৎৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষক লোকমান হুছেইন খানৰ বিৰুদ্ধে (School headmaster accused of corruption in Barpeta) ৷ দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা ভুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দেখুৱাই মধ্যহ্ন ভোজনৰ চাউল আৰু ধন আত্মসাৎৰ অভিযোগ এই গৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ৷ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ অজ্ঞাতে বিদ্যালয়ৰ জমা চাউল আন বিদ্যালয়তো বিক্ৰীৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে (Corruption in mid day meal scheme) ৷

স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত হৈ গৰেমাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰত এই বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাত প্ৰধান শিক্ষক লোকমান হুছেইন খানে ৰাইজৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰাত প্ৰথমে তৰ্কা-তৰ্কি আৰু তাৰ পিছতেই তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে (Mid day meal scheme) ৷

