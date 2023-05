ৰঙিয়া,২৭ মে': ৰঙিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু বিদ্যালয়ত অঘটন । শ্ৰেণী কোঠা মুকলিৰ এদিন পূৰ্বেই খহি পৰিল চিলিং । প্ৰায় ১৮ লাখ টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠা । কিন্তু শনিবাৰে হঠাৎ অহা সাধাৰণ ধুমুহা বৰষুণতে খহি পৰিল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা টিনপাট, চিলিং (Corruption in construction of school in Rangia) ।

অতি নিম্ন মানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ । বিদ্যালয়ত পাঠগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (School collapsed when it was not opened in Rangia) । পাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়চোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত নোহোৱাৰ ফলত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৷

আনহাতে শ্ৰেণী কোঠাকেইটা নিৰ্মাণৰ সময়চোৱাত শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকলে ঠিকাদাৰক বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পিচতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে (Sensational incident at Rangia school) । নিজ ময়মতালিৰে মানস বেজবৰুৱা নামৰ ঠিকাদাৰজনে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকলে । এই ক্ষেত্ৰত এক উচিত তদন্ত কৰি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰক শাস্তি বিহাৰ দাবী উত্থাপন কৰে বিদ্য়ালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ।

