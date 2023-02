গুৱাহাটী,২৩ ফেব্ৰুৱাৰী: ক্ৰমাৎ অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী(Crime in Guwahati) । ৰাজ্য়ৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত সঘনাই সংঘটিত হোৱা হত্যা-হিংসা, অপহৰণ, চুৰি ডকাইতি আদিৰ দৰে ঘটনাই নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ(Murder case in Guwahati) । আনহাতে জীৱন তথা সা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মহানগৰবাসীয়ে ।শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে চোৰৰ টিঘলঘিলনি (Robbery took place in Satgaon Guwahati) ।

কেতিয়াবা যদি চিলনী চোৰ আন কেতিয়াবা আকৌ দিন দুপৰতে ঘৰত চোৰে চলাই চাফাই অভিযান । কোনো কোনো স্থানত আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীখনত সংঘটিত হ’ব ধৰিছে চুৰি কাণ্ডৰ অলেখ ঘটনা । বুধবাৰে নিশা সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত অনুৰাগ কমম্প্লেক্সত সংঘটিত হয় চুৰি কাণ্ডৰ আন এটা ঘটনা । আৰক্ষী সূত্ৰে জানিব পৰা মতে, এপাৰ্টমেণ্টটোৰ ৬ নং বাসগৃহত থকা অৰবিন্দ কুমাৰ সিং নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশা চোৰৰ এটা দল প্ৰৱেশ কৰি ঘৰৰ খিৰিকীৰ দৰ্জা ভাঙি লুটি নিয়ে কেইবা লাখ টকাৰ সোণ ৰূপৰ আ-অলংকাৰৰ লগতে নগদ ৫ হাজাৰ টকা (Thieves loot money and gold at Satgaon in Guwahati) ।

পৰিয়ালৰ লোকে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা শুই উঠি চুৰিকাণ্ডৰ কথা জানিব পাৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত সাতগাঁও আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে(Burglary in satgaon village of Guwahati) । পিছত ঘটনাস্থলীত সাতগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ চোৰৰ সন্ধানত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰে । পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, চোৰে প্ৰথমে বাসগৃহটোৰ খিৰিকী ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে । তাৰ পিছত পৰিয়ালৰ শুই থকা সদস্যসকলৰ মুখলৈ চেতনানাশক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি এই চুৰি কাণ্ড সংঘটিত কৰে । সম্প্ৰতি চোৰৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে । ইফালে দিছপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰবাৰী অঞ্চলটো বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত আন এঘৰ লোকৰ ঘৰতো চোৰে লুট পাত চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

