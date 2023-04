বৰপেটা,২ এপ্ৰিল: বৰপেটা চহৰত পুনৰ চুৰিকাণ্ড ৷ বৰপেটা চহৰৰ ৩নং ৱাৰ্ডৰ কুজিৰ দহাটীৰ বাসিন্দা হীৰু দাসৰ ঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান ৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলালে চাফাই অভিযান(Theft in Barpeta) ৷ দুৱাৰ ভাঙি চোৰ সোমাই লুটি নিলে সোণৰ গহনাসহ নগদ ধন ৷ জানিবপৰামতে শনিবাৰে বিশেষ কাৰণত ঘৰৰ গৰাকী হীৰু দাসে পৰিয়ালৰ সৈতে গৈছিল গুৱাহাটীলৈ(Robbery took place in Barpeta) ।

দেওবাৰে দিনৰ ভাগতহে ঘৰৰ কাষৰ আত্মীয়ই ঘৰত চুৰি হোৱা কথা জানিব পাৰে ৷ ইতিমধ্যে চুৰিৰ ঘটনা সম্পৰ্কে বৰপেটা আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাচতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলিত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ চোৰে ঘৰৰ পিচফালৰ দুৱাৰ ভাঙি ঘৰৰ ভিতৰ সোমাই মেজ, আলমিৰা আদি ভাঙি নগদ ধন তথা সোণৰ গহনা লুটি নিয়ে ৷ ঘৰৰ গৰাকী হীৰু দাসে জনোৱা অনুসৰি চোৰে প্ৰায় ১০ তোলা ওজনৰ সোণৰ গহনা আৰু নগদ প্ৰায় ২০ হেজাৰ টকা চুৰি কৰি নিয়ে(Thieves loot money and gold in Barpeta) ৷

ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, চহৰখনত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ অহা চুৰি ঘটনাই চহৰবাসীক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ৷ বিগত তিনি মাহৰ ভিতৰতে ৰাম মন্দিৰ, জামে মছজিদৰ লগতে বহুসংখ্যক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে (Burglary in Barpeta) ৷ ইফালে, চোৰক নাকি লগাবলৈ আৰক্ষী ব্যৰ্থ হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ।

