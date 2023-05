ৰহা, ১৬ মে': নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ সৰাগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পথত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক দুৰ্ঘটনা (Road accident in Raha)। এখন বিলাসী বাহন আৰু টেম্প'ৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত ১১গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । চাৰিশাখাযুক্ত পথ পাৰ হ'বলৈ লোৱা টেম্প'খনত বিলাসী বাহনখনে খুন্দিওৱাৰ ফলত AS 02E 6469 নম্বৰৰ টেম্প'খনৰ ১০গৰাকীলোকৰ লগতে বিলাসী বাহনখনৰ চালকসহ ১১গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আনহাতে, নতুন বিলাসী বাহনখন নম্বৰবিহীন আছিল (Accident at Saragaon in Raha)।

উল্লেখ্য় যে ৰহাৰ পূৱ সৰাগাঁৱৰ এটা নামতি দলে ফুলগুৰি শালমৰাত এখন ৰাজহুৱা নামত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত পূৱ সৰাগাঁৱত চাৰিশাখাযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পাৰ হ'বলৈ লওতেই গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখি এখন বিলাসী বাহনখনে খুন্দা মাৰে । পিচত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আহতসকলক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক:SI Junmoni Rabha: SI জোনমণি ৰাভাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন; নগাঁও আৰক্ষীৰ শেষ শ্ৰদ্ধা