আমগুৰি, ১২ এপ্ৰিল: শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জাঁজীৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বুধবাৰে এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Jhanji)৷ যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে আহি থকা AS 01 P C 8450 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখনে AS 12H 0372 নম্বৰৰ বাইকখনক খুন্দা মৰাৰ পিচতেই বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা AS 01 BP 5952 নম্বৰৰ ইন'ভা এখনক মহাতিয়াই নিয়ে ৷ ফলত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ১৫ ফুট তলৰ খাৱৈত ইন'ভা বাহনখনৰ ওপৰত মালবাহী ট্ৰাকখন বাগৰি পৰে ।

এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ইন'ভাত থকা চাৰি আৰোহী আৱদ্ধ হৈ পৰে (5 injured in Road Accident) ৷ লগে লগে ঘটনাস্থলীত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ইন'ভাত থকা তিনিজন ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰে যদিও অনল কুমাৰ শৰ্মা নামৰ ড্ৰাইভাৰজন আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷ প্ৰায় তিনি ঘন্টাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু এচ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ সহযোগত ড্ৰাইভাৰজনক গাড়ী কাটি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

এই পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত পাঁচজনকৈ ব্যক্তিক ততাতৈয়াকৈ জয়সাগৰস্থিত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, জাঁজীৰ পৰা গৌৰীসাগৰলৈ চাৰিলেনযুক্ত পথটো নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই অতি লেহেমীয়া গতিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতেই সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৷