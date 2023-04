গোৱালপাৰা,৫ এপ্ৰিল: গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Goalpara) ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখি As-19C-3234 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকৰ পিচফালে তীব্ৰ গতিত আহি থকা As-01DX-2353 নম্বৰৰ কুইড বাহনখনে খুন্দিওৱাৰ ফলত চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হৈ পৰে কুইড বাহনখন ৷ ট্ৰাক আৰু কুইড বাহনৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হয় তিনিজন লোক ৷ এই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুগৰাকী লোক ৷ গোৱালপাৰৰ দুধনৈৰ ফফলত বুধবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো (Road accident in Dudhnoi) ৷ নিহত লোক কেইজন আনাৰুল ইছলাম , নুৰ ইছলাম আৰু বিকি বৈশ্য বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

আনহাতে, আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে এটি কিশোৰ আৰু এগৰাকী মহিলাক (Three person death in accident at Dudhnoi) ৷ আহত কিশোৰজন মুক্তাৰ হুছেইন আৰু মহিলাগৰাকী কলেমা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আহত দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত দুধনৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

