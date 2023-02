মাজুলী,১৯ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: মাজুলীবাসীৰ টোপনি হৰিছে গঁড়ৰ আতংকই । দ্বিতীয় দিনাও গঁড়ৰ আতংক অব্যাহত আছে মাজুলীত(Rhino terror in Majuli) । শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা পূব মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত এটা গঁড়টোৱে চলাইছিল সন্ত্ৰাস(Rhino scare continues in Majuli) । শনিবাৰে গঁড়টোক খেদি পঠাবলৈ বন বিভাগৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় লোকেও আপ্ৰাণ চেষ্টা চলােৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল । বিভিন্ন স্থানত গঁড়টোৱে খেদা লৈছিল মানুহলৈও(Free roaming of Rhino at Majuli) ।

এক কথাত ক’বলৈ গলে শনিবাৰৰ দিনটোত মাজুলীত সন্ত্ৰাসৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছিল গঁড়টো । দেওবাৰে অৰ্থাৎ আজিও গঁড়টোৰ বাবে আতংকিত হৈ আছে পূব মাজুলীৰ ৰাইজ । আজি পূব মাজুলীৰ যোগীগাঁৱৰ মথাউৰীৰ সমীপৰ নলনিত অৱস্থান কৰি আছে গঁড়টোৱে । গঁড়টোৱে অৱস্থান কৰি থকাৰ বাবে ৰবি শস্য চপোৱাত সমস্যা আহি পৰিছে কৃষক ৰাইজৰ । ইফালে কৃষক ৰাইজৰ সৰিয়হ চপোৱাৰ বতৰ এইয়া ।

নিজৰ পকা সৰিয়হকেইটা নচপালেও নহয়, ইফালে গঁড়ৰ ভয়ত ওলাই যাবলৈও সাহস কৰিব পৰা নাই । নিৰূপায় হৈ পৰিছে কৃষকসকল । বন বিভাগৰ লোকে পহৰা দিছে যদিও শংকিত হৈ আছে এইসকল কৃষক । বন বিভাগৰ লোকে গঁড়টোক কাজিৰঙালৈ ওভতাই পঠিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও বাৰে বাৰে ব্য়ৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । যিকোনো মুহূৰ্ততে এই গঁড়টোৱে অঘটন ঘটাব পাৰে মাজুলীত ।

ইফালে শংকিত ৰাইজৰ অভিযোগ যে গঁড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ বনবিভাগে যিদৰে তৎপৰতা ল'ব লাগিছিল সেই ধৰণে লোৱা নাই(Negligence of forest department) । মাজুলীবাসীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বিগত কেইবাটাও মাহত মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰি অঞ্চলত প্ৰায় তিনিটাকৈ গঁড়ে সন্ত্ৰাস চলাই আছে । বাৰিষাৰ বানৰ সময়চোৱাতে গঁড়কেইটাই আশ্ৰয় বিচাৰি মাজুলীত অৱস্থান কৰিছিল । অতিশীঘ্ৰে মাজুলীৰ পৰা গঁড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছে শংকিত মাজুলীবাসীয়ে ।

