নলবাৰী, ১৩ মে': অহা ২৮ মে' অৰ্থাৎ দেওবাৰে পুৰণা পেঞ্চনপ্ৰাপ্তিৰ দাবীত ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ গণ অভিৱৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে (Preparation of teachers conference)। পুৰণা পেঞ্চনৰ দাবীত অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে ৰাজধানী কঁপাবলৈ সাজু হৈছে (Teacher demand for OPS)। শনিবাৰে নলবাৰী কৰ্মচাৰী ভৱনত গণ অভিৱৰ্তন সম্পৰ্কে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে ২০১৩ চনত প্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে (Press Meet of retired teacher in Nalbari)।

কৰ্মচাৰী ভৱনত ২০১৩ চনত প্ৰাদেশীকিকৃত ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীৰ দুখ-দুৰ্দশা, অভাৱ-অভিযোগ ব্যক্ত কৰি চৰকাৰক পুৰণা পেঞ্চন বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । উল্লেখযোগ্য যে, মাত্ৰ কেইটামান বছৰ অথবা কেইমাহমান চাকৰিত নিয়োজিত হৈ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছে এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে । অৱসৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যৎ ধংস নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁলোকে কাতৰ আহ্বান জনাইছে । অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য় ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীক পুৰণা পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰাখি কৰ্মচাৰী সকলক জীয়াই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।

