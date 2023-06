Published: May 30, 2023, 8:35 PM

জনীয়া, ৩০ মে': বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে ৩৬২ নং বালাৰপাথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল দুষ্প্ৰাপ্য জহামাল (Rare Zahamal in school of Jania)। সোমবাৰে বিদ্যালয়খনৰ ৰান্ধনীগৃহত পোৱালীসহ কেবাটাও জহামাল প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় । লগে লগে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় আৰক্ষী আৰু বন বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও বহু পলমকৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় বন বিভাগ । কিন্তু বন বিভাগে জহামাল উদ্ধাৰ নকৰি মঙলবাৰে পুৱা ৯ বজাত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে (Rare Zahamal in Balarpathar Primary School) ।

বন বিভাগে জহামাল উদ্ধাৰৰ বাবে আজি দিনৰ ১ বজাত উপস্থিত হয় । কিন্তু দেখা পোৱা নগ'ল পোৱালীসহ জহামাল কেইটা । সেয়েহে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে (People angry against forest department)। লগতে বন মন্ত্ৰীক কলগাছিয়াত এটা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিবলা ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

