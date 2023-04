টীয়ক, 23 এপ্ৰিল: যোৰহাটৰ কাকজানত ৩৮ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন ৷ কাকজানবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত দেওবাৰে কাকজান ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হৈছে ৩৮ সংখ্যক বৃহত্তৰ কাকজান কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু ৷ এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা পতাকা উত্তোলন,স্মৃতি তৰ্পণৰ পাচতে বৰদেউতাৰ আৰ্শীবাদ শীৰ্ষক এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় (Rangali Bihu Celebration) ৷

বিহুমঞ্চৰ বাকৰিতে অনুষ্ঠিত এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ কাকজান অঞ্চলৰ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক এখনিকৈ বিহুৱান প্ৰদান কৰি অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত জলপানেৰে আপ্যায়ন কৰি উদ্যোক্তাসকলে আশীৰ্বাদ লয় (Rangali Bihu Celebration at Kakojan In Jorhat) ৷ এই অনুষ্ঠানৰ পাচতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা,পিঠা পনা প্ৰতিযোগিতা, ঢোলবাদন আৰু বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ৰাতিলৈ স্থানীয় বাচকবনীয়া শিল্পীৰ সমাহাৰেৰে এক বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ দিহা কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাসকলে (Rangali Bihu Celebration at Kakojan) ৷

