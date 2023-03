ৰঙিয়া, 10 মাৰ্চ : ৰঙিয়াত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ অভিযান । পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া চহৰত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে অভিযান চলায় । অভিযান কালত পাৱাৰলুমৰ বিপুল পৰিমানৰ গামোচা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগে । উল্লেখ্য যে বহিঃৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ চালিত শালত বোৱা গামোচাই এক প্ৰকাৰৰ বজাৰ দখল কৰি আহিছিল অসমত (Drive against Power looms Gamocha in Assam)। যিকোনো অনুষ্ঠানত কেৱল বহিঃৰাজ্যৰ এনে গামোচাৰে অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈ আহিছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ হস্ত তাঁ‌তশালৰ শিপিনীসকল সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছিল (Raid against Power loom gamochas at Rangia)।

শিপিনীসকলে অনেক কষ্ট স্বীকাৰ কৰি বয় উলিয়াই একোখনকৈ গামোচা ৷ কিন্তু বহিঃৰাজ্যৰ গামোচাসমূহ কম দামতে দোকানত উপলব্ধ হোৱাৰ বাবে স্থানীয় শিপিনীসকলে দখল কৰিব পৰা নাছিল থলুৱা বজাৰ । ফলত স্থানীয় বজাৰতে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিল গামোচা । কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে বহিঃৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ চালিত শালত বোৱা গামোচা, মেখেলা চাদৰ আদি অসমত বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতে অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে বহিঃৰাজ্যৰ গামোচাসমূহৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ‌(Power loom gamochas ban in Assam)।

লগতে পঢ়ক : Scam in Dhubri Zilla Parishad: ধুবুৰী জিলা পৰিষদত পৰ্বতসম দুৰ্নীতি; সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ

বৃহস্পতিবাৰে ৰঙিয়া চহৰত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে দোকানে দোকানে অভিযান চলোৱাত থলুৱা শিপিনীসকলে অভিযানৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হয় । অৱশ্যে এই অভিযান তথা বহিঃৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ চালিত শালত বোৱা গামোচা চিৰদিনলৈ ৰাজ্যৰ বজাৰত নিষিদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ’বনে সেয়া হ’ল বৰ্তমান সময়ৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন (Assamese Weaver fight Hand loom vs Power loom) ৷