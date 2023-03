হাফলং, ২৮ মাৰ্চ: ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং তিনিআলিৰ পৰা নিম্ন হাফলঙলৈকে অসম মালাৰ অধীনত দ্বিলেন যুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ পিচতো ক্ষতিপূৰণ নোপোৱাত ক্ষুদ্ধ হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ (Land acquisition for construction of highway)। স্থানীয় বাসিন্দাসকলে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবদ ক্ষতিপূৰণ নাপাই সোমবাৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (North Cachar Hill Autonomous Council)। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি এপ্ৰিলৰ মাজতেই তেওঁলোকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবদ পাব লগা ক্ষতিপূৰণ মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনায় ।

গাঁৱৰ ৰাইজে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য়ৰ দাবীত বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে (Protest for payment of compensation in Half Long)। উল্লেখ্য় যে হাফলং তিনিআলিৰ পৰা নিম্ন হাফলঙলৈকে অসম মালাৰ অধীনত দ্বিলেন যুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । এই দ্বিলেন যুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে এই এলেকাত থকা কেইবাখনো গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ খেতি পথাৰৰ ভূমি, বাসগৃহ ভাঙি বাগিচাৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে । কিন্তু আজিলৈকে বহু গাঁৱৰ বাসিন্দাই ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবদ ক্ষতিপূৰণ পোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

ইপিনে, এই ক্ষতিপূৰণৰ বিষয়টোক লৈ এই এলেকাটোৰ বাসিন্দাসকলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাত ন্যায়ালয়ে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবদ লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ মুকলি কৰি দিবলৈ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিচতো এতিয়ালৈকে চৰকাৰে ক্ষতি পূৰণ মুকলি কৰি দিয়া নাই । যাৰ বাবে কালি ক্ষুব্ধ লোকসকলে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে ।

