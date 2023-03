জোনাই, ২২ মার্চ: ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাইজে ৰূপায়ণ কৰে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী (Human Chain at Jonai)। চৰকাৰ আহিছে , আকৌ গৈছে । কিন্তু উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই জোনাইৰ একাংশ জনতাই । জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ আজিও বাস্তৱত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই (Demanding for construction of bridge in Jonai)।

দেশ স্বাধীন হোৱাৰ সাত দশকৰ পাচতো পকী দলঙৰ অভাৱত বছৰ বছৰ ধৰি জীয়াতু ভুগি আহিছে জোনাইৰ ডেকাপামৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজে । ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী ঙপি নদীৰ ওপৰত এখন দলঙৰ অভাৱত বছৰ বছৰ ধৰি বিপদ শংকুল যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে (Demand for construction of bridge over Ngpy River)।

ৰাইজৰ দাবীৰ লগতে প্ৰতিবাদৰ পিচতো আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল এখন পকী দলং । দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে অহা-যোৱা কৰা এই ব্যস্ত পথৰ ঙপি নদীৰ ওপৰত ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়ত ।

এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে অসম চৰকাৰৰ লগতে স্থানীয় সাংসদ-বিধায়কক বাৰে বাৰে আবেদন জনাই আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠিল এখন পকী দলং । যাৰ ফলত আজি ধেমাজি জিলা সোণোৱাল কচাৰী ছাত্ৰ সন্থা, জোনাই আঞ্চলিক সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সহযোগত অতি শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবীত ৰূপায়ন কৰে এক মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী । অন্যথা অনাগত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে ।



