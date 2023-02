Published on: 3 hours ago

মৰাণ, ২১ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যৰ চৌদিশে উন্নয়নৰ নতুন বিজ্ঞাপন চলি থকা সময়ত চৰাইদেউ জিলাৰ একমাত্ৰ চহৰ সোণাৰিত এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী, এগৰাকী সাংসদ আৰু বিধায়ক থকাৰ পাছতো সোণাৰি চহৰৰ পৌৰসভাৰ কামকাজে উদঙাই দিছে উন্নয়নৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ (Public protest in Sonari Town) । চৰাইদেউ জিলাখনতে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ গৃহ, ৰাজহ বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ গৃহৰ লগতে বিধায়ক হিচাপে আছে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ । ইয়াৰ পাছতো সোণাৰি নগৰৰ উন্নয়নৰ বাবে কিছু আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও সু-পৰিকল্পিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবেই এতিয়া ৰাইজৰ বিষোদগাৰৰ সন্মুখীন হৈছে পৌৰসভাখন ।

অভিযোগ অনুসৰি বহু বছৰ ধৰি পৰিষ্কাৰ নকৰা নলা-নৰ্দমাত জাৱৰ ভৰ্তি হৈ থকা বাবে পানী ওলাই যোৱাৰ বাট নথকাত কিছু বছৰৰ পৰা কৃত্ৰিম বানপানীয়ে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল Full of garbage in Sonari)। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শেহতীয়াকৈ ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নলাসমূহ পৰিষ্কাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সোণাৰি পৌৰসভাই (Protest against Sonari Municipality)। কিন্তু এই কাৰ্য পৰিকল্পিতভাৱে নকৰাৰ ফলত নগৰখনত এতিয়া তীব্ৰ যান-জঁটৰ সমস্যাই দেখা দিয়াৰ উপৰি নিতৌ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

আনহাতে, নলাৰ জাৱৰ তথা লেতেৰা বোকা আৰু নলাৰ ওপৰৰ ঢাকনিসমূহ পথৰ ওপৰতে পেলায় থোৱাত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ সু-ব্যৱস্থাৰ অভাৱ হৈছে সৰু নগৰখনত। যাৰ ফলত এতিয়া নগৰখনৰ বাসিন্দাসকল জাঙুৰ খাই উঠিছে সোণাৰি পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে । লগতে ৰাইজৰ অভিযোগ সোণাৰি পৌৰসভাই গুৰুত্ব নিদিয়ে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ । নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়েই কাম কৰা বাবেই এতিয়া সমস্যাত পৰিছে চৰাইদেউ জিলাৰ একমাত্ৰ চহৰ সোণাৰিৰ ৰাইজ ।

লগতে পঢ়ক:Arunachal Statehold Day : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুৱে স্থাপন কৰিলে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা