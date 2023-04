জোনাই,৯ এপ্ৰিল: বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে জোনাইৰ ছিগা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱৰ ৰাইজে (Protesters apologise to MLA Bhuban Pegu in Jonai) । ছিগা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰুক্মিণী আলি, কঠালগুৰী, ১নং আৰু ২নং উদয়পুৰ, জয়পুৰ, ঠাইগাৰগুৰি, চিৰাখোৱা আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে থকা একমাত্র পথটো বছৰ বছৰ ধৰি বিধ্বস্ত হৈ থকাৰ বাবে বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Protest against MLA Bhuban Pegu) । পথচোৱা শীঘ্ৰে পকীকৰণৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে ৰাইজে দাহ কৰিছিল ভূবন পেগুৰ পুত্তলিকাও (Effigy of Bhuban Pegu burnt in Jonai) ।

উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদমাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাচতেই উক্ত পথটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য চড়ক যোজনাৰ অধীনত পহিলা বহাগৰ পৰা পকীকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি পঞ্চায়ত কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজক অৱগত কৰে । সেয়ে দেওবাৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পুনৰ ওলাই আহি নাজানি ভূলবশত এনে প্রতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিয়ে । সঠিক তথ্য নজনাকৈ কৰা এনে প্ৰতিবাদৰ বাবে বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ ওচৰত ক্ষমাও খোজে ৰাইজে (Apologise to MLA Bhuban Pegu) ।

