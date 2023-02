নলবাৰী,২৪ ফেব্ৰুৱাৰী: নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কুৰিহামাৰী চৰত অৰুণোদয় আচঁনি ৰূপায়নত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম(Orunodoi Scam in Nalbari) । বৰক্ষেত্ৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৬৫ নং কুৰিহামাৰী বৰচুলীয়া গাঁও পঞ্চায়তত অৰুণোদয় আঁচনিৰ তালিকাত কেইবাজনো পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ একাংশ দৰিদ্ৰ লোকে(Protest over alleged corruption of Orunodoi Scheme in Nalbari) ।

জিলাখনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গাঁও পঞ্চায়তখনত একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তথা আত্মীয় লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি দৰিদ্ৰ লোকসকলক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি ৬৫ নং কুৰিহামাৰী বৰচুলিয়া গাওঁ পঞ্চায়তৰ সভিপতি হাফিজুৰ ৰহমানৰ জীয়ৰী, পঞ্চায়তখনৰ আঞ্চলিক সদস্য লোকমান আলীৰ পত্নীকে ধৰি কেইবাজনো ৱাৰ্ড মেম্বৰৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দৰিদ্ৰ লোক সকলক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে(Fraud beneficiaries under Orunodoi scheme) ।

পঞ্চায়তখনৰ প্ৰতিনিধি সকলে নিজ মইমতালিৰে অৰুণোদয় আচঁনিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে । যাৰ বাবে দৰিদ্ৰ লোকসকলে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । পঞ্চায়তখনৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ কৰি বিধৱা, দৰিদ্ৰ, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা বৰক্ষেত্ৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক আহ্বান জনাইছে কুৰিহামাৰীৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলে ।

উল্লেখ্য যে, অৰুণোদয় আঁচনিখন অসমৰ বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ আঁচনি হিচাপে বিবেচিত হৈছে(Assam Orunodoi Scheme 2023) ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালসমূহক কিছু আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীক ধন হস্তান্তৰ কৰিবলৈ এই আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ৷ একোটাকৈ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবদ প্ৰতিমাহে ১২৫০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয় ৷ এই টকা পোনপটীয়াকৈ জমা হয় হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউন্টত ৷ গতিকে দৰিদ্ৰ লোকৰ প্ৰাপ্যত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে কৰা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

