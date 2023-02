Published on: 34 minutes ago

টীয়ক, ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী:মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং,মাজুলী সংযোগী গেছ পাইপ লাইনৰ নিৰ্মাণ সংস্থাই ব্যৱহাৰ কৰা গধুৰ বাহনে বিধ্বস্ত কৰা পথত জাঁজীমুখৰ সাধাৰণ জনতাই ভুগিছে যমৰ যাতনা (Dilapidated Road in Teok) । মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলং,মাজুলী সংযোগী গেছ পাইপ লাইনৰ নিৰ্মাণ সংস্থাই ব্যৱহাৰ কৰা গধুৰ বাহনে বিধ্বস্ত কৰা টীয়কৰ জাঁজীমুখ প্লেটফৰ্ম-হাতীশাল সংযোগী পথত এতিয়া সাধাৰণ জনতাই যাতায়তত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছে (Public protest against Construction Company at Teok) । সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি যেন অনুকম্পা নাই নিৰ্মাণ সংস্থা দুটাৰ । সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি আওকাণ কৰি নিৰ্মাণ সংস্থা দুটাই নিৰ্মাণ স্থলীলৈ আৱশ্যকীয় যন্ত্ৰপাতি সৰবৰাহ কৰা গধুৰ বাহনসমূহে পথটো বিধ্বস্ত কৰিছে যদিও পথটোৰ মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰাত স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ।

ক্ষুব্ধ হৈ ৰাইজে পথটোৰে গধুৰ বাহন চলাচলত বাধা প্ৰদান কৰিছিল যদিও নিৰ্মাণ সংস্থাই আৰক্ষীৰ সহযোগত পথ মোকলাই লোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই পথছোৱা এজাক বৰষুণতে বোকাময় হৈ পৰে । এই বিধ্বস্ত পথেটোৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিৰ্মাণ সংস্থাক বাৰম্বাৰ বিধ্বস্ত পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে দাবী জনায়ো সুফল লাভ কৰা নাই । এই বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে গাঁওখনলৈ ১০৮ এম্বুলেন্স সেৱাৰ বাহন, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আদিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । ৰাইজে এনে জৰুৰা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ।

দুদিনৰ ভিতৰত পথটো মেৰামতি নকৰিলে পুনৰ পথ বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে গাঁওবাসীয়ে । দুয়োটা কাম অনতি পলমে সম্পূৰ্ণ হোৱাতো জাজীমুখবাসীৰ লগতে টীয়কবাসীয়ে দাবী কৰিছে (Dilapidated Road at Jajimukh)। এই মূল পথটো এইদৰে থকাৰ ফলত স্কুল -কলেজৰ ছাত্ৰ -ছাত্ৰীৰ লগতে ৰাইজ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । সেয়ে ৰাইজে এই পথটো শীঘ্ৰেই মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

