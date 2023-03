শিৱসাগৰ, ১৪ মাৰ্চ: হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাক লৈ আজিও প্ৰতিবাদত উত্তাল সমগ্র ৰাজ্য (SEBA question paper leak case) । মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Protest against question paper leak) । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থায়ো চলিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সংঘটিত বিসংগতিৰ প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে দিনৰ ১২ বজাত নগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ পুত্তলিকা জিলা সদৰৰ ৰাজহুৱা স্থানত ওলমাই বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই নগৰৰ মাজমজিয়াত তিনিওগৰাকীৰ পুত্তলিকা আছু কৰ্মীয়ে ভৰিৰে মোহাৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (Protest against SEBA for paper leakage issue) । শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত জীৱনক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়নি প্ৰদান কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে সকলো সমস্যা মীমাংসা নকৰিলে আছুৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে (Protest against question paper leak in Sivsagar) । লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনৰ ওপৰত শীঘ্ৰেই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে । লগতে সাংবাদিকক নীতিশিক্ষা দিয়া বিষয়াক সকীয়নি দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰী আছু কৰ্মীয়ে ।

