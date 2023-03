Published on: 42 minutes ago

গুৱাহাটী, ১ মাৰ্চ: পচন্দৰ ফ্লেট এটা ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্রত বেংক ঋণৰ উপৰি ৰেহাইৰ সুবিধা প্ৰদানেৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত আয়োজন কৰা হৈছে মেগা সম্পত্তি মেলা । আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্টাকচাৰ এণ্ড ডেভেল'পাৰ্ছ এছ'চিয়েছন চমুকৈ 'এৰিডা'ৰ উদ্য়োগত অহা ২ মাৰ্চৰ পৰা ৫ মাৰ্চলৈ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মেগা সম্পত্তি মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে (Property Expo 2023 of ARIDA)। গুৱাহাটীৰ পল্টনবজাৰস্থিত আছী অপসৰাত এই এক্সপ'ৰ আয়োজন কৰা হৈছে (Property Expo of ARIDA at Guwahati)।

বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰিছে এৰিডাৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাই । তেওঁ কয় এই মেলাৰ জড়িয়তে এটা স্থানতে ফ্লেট, এপাৰ্টমেন্ট আৰু বাণিজ্যিক স্থানৰ লগতে ইয়াৰ আন আনুষংগিক বিভিন্ন সামগ্ৰী বিস্তৃত ৰূপে প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকিব (Press conference of ARIDA in Guwahati)। ইয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ খণ্ডৰ বিভিন্ন সেৱাৰ বিষয়ে ৰাইজ জ্ঞাত হ'ব পাৰিব ।

এই এক্সপ'ৰ যোগেদি গৃহ ক্ৰেতা আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলে সকলো বিষয় চালিজাৰি চাই নিজৰ সুবিধা অনুসৰি সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । আনকি এই মেলাতেই উপভোক্তাই বেংকৰ গৃহ ঋণৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । তদুপৰি এই মেলাত গৃহ ক্ৰেতা আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলে বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ পৰা গৃহ ঋণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ।

এই সম্পত্তি মেলাৰ যোগেদি উপভোক্তাই ফ্লেট বুক কৰাৰ লগতে বিশেষ ৰেহাইও লাভ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে গ্ৰাহকে বিশেষ ৰেহাইৰে সম্পত্তিৰ অগ্ৰিম বুকিং কৰিব পাৰিব । তদুপৰি মেলাৰ যোগেদি ক্ৰেতা-বিক্ৰেতাই ব্যৱসায়ৰ এখন মঞ্চও লাভ কৰিব । বিশেষকৈ এই ক্ষেত্রৰ ডিলাৰ আৰু খুচুৰা ক্ৰেতাসকলৰ মাজত ব্যৱসায়ৰ এক মঞ্চ হ'ব বুলি কয় এৰিডাৰ সভাপতি শৰ্মাই ।

