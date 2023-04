কলিয়াবৰ, 10 এপ্ৰিল: ৰাজ্যজুৰি বাপতি সাহোন ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্ততি (Preparation for Rangali Bihu in Assam) ৷ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিহুলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে সকলোৱে ৷ সমান্তৰালভাৱে বিহু মঞ্চত ৰাইজক আনন্দ দিবলৈ সাজু হৈছে বিভিন্ন থলুৱা লোকবাদ্য শিল্পীৰ দল (Folk Orchestra Group) ৷

কলিয়াবৰতো লোকবাদ্য তথা নৃত্যৰ দল সাজু হৈছে সমাগত ৰঙালী বিহুৰ বাবে ৷ অসমৰ থলুৱা বাদ্য আৰু নৃত্যক সাৰোগত কৰি কলিয়াবৰৰ কেইবাগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ চিন্তাৰ ফচল সূৰ্যোদয় লোকবাদ্য দলটিয়ে দিনে-নিশাই আখৰা কৰি সাজু হৈছে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে (Folk Orchestra Group at Kaliabor) ৷ দলটোৱে সত্ৰীয়া নৃত্য, ভোৰতাল নৃত্য, বিহু নাচ, ঝুমুৰ, তিৱাকে নৃত্যকে ধৰি কেইবাটিও লোকনৃত্যৰ লগতে খোল, ডবা, নেগেৰা, ঢোল, পেঁপা, তাল, বাঁহী আদি কেইবাবিধো বাদ্য পৰিৱেশন কৰিব এই দলটিয়ে (Preparation for Rangali Bihu at Kaliabor) ৷