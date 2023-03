Published on: 25 minutes ago

মাজুলী,৫ মাৰ্চ: সমাগত ফাকুৱা তথা দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱ(Doul Utsav of Assam) । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো চলিছে শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি(Preparation for celebrating dol utsav in Majuli) । মাজুলীৰ ঐতিহাসিক চামগুৰি সত্ৰত অহা ২১ ফাগুন তাৰিখৰ পৰা ২৪ ফাগুন তাৰিখলৈকে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সত্ৰীয়া নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে সত্ৰখনত ।

সজাই পৰাই তোলা হৈছে ঐতিহাসিক সত্ৰ খন (Majuli dol utsav) । চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা এই শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনা গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব আৰু অধিবাস আৰম্ভ হ'ব । দ্বিতীয় দিনা পুৱা ভাগত প্ৰাতঃকীৰ্তন, আই নাম, খোল প্ৰসংগ, সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে ফাকুৱাৰ গীত মাত আৰম্ভ হ'ব । উক্ত দিনাই আন আন কাৰ্যসূচীৰ লগতে বিয়লি ভাগলৈ এক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।

তৃতীয় দিনা নাম কীৰ্তন, সত্ৰীয়া নীতি নিয়মেৰে গোঁসাই ফুৰোৱা উৎসৱ পালন কৰা হ'ব । ইয়াৰ পিছত সন্ধিয়া বোকাবিল মিছিং শিল্পী বৃন্দৰ দ্বাৰা এখন অংকীয়া নাট পৰিবেশন কৰা হ'ব । শেষৰ দিনা সত্ৰীয়া নীতি নিয়মেৰে ফাকুৱা গোঁসাই ফুৰোৱা উৎসৱ পালন কৰা হ'ব আৰু নিশালৈ পতিয়ঁৰি সুৰ দেউল একাডেমিৰ দ্বাৰা এখনি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আয়োজকসকলে ।

