নগাঁও,৭ এপ্ৰিল: ভুলতে হ'লেও নগাঁও চহৰৰ No পাৰ্কিঙত নাৰাখিব বাহন । No পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰাখিলেই পৰিব বিপদত । No পাৰ্কিঙত বাহন ৰাখি ৰেহাই পোৱা নাই খোদ আৰক্ষীয়েই । No পাৰ্কিঙত ৰখা আৰক্ষীৰ বাহনকো জৰিমনা বিহিলে নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Police fined for park vehicle in NO parking lot in Nagaon) ।

যান বাহন আইক লৈ কঠোৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী । কেৱল সাধাৰণ নাগৰিকেই নহয় যান বাহন আইন উলংঘা কৰা আৰক্ষীৰ বাহনকো ৰেহাই দিয়া নাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Nagaon police tough on traffic law violators) । এইবাৰ যান বাহন আইন উলংঘা কৰি নগাঁৱত জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ল এগৰাকী আৰক্ষী (Nagaon police penalty) । নগাঁও চহৰৰ NO PARKING ত এজন আৰক্ষী বিষয়াই গাড়ী ৰখাই ভৰিলে ২০০০ টকাৰ জৰিমনা । নগাঁৱৰ ইটাচালিৰ বিশাল মেগা মাৰ্টৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা (Police Park vehicle in No Parking) ।

NO PARKING ত আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীয়ে গাড়ী ৰখোৱাৰ বাবেই যান বাহন আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বাহন খনৰ চকাত লগালে কেঁকোৰা । No পাৰ্কিঙত বাহন ৰাখি জৰিমনাৰ সন্মুখীন হৈ সাংবাদিককো নিদিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ।

লগতে পঢ়ক: Kaziranga Elephant Festival 2023 : কাজিৰঙাত গজ‌ উৎসৱ মুকলি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৱে