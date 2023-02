বৰপেটা, ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী : প্ৰায় তিনি মাহ ধৰি বৰপেটা চহৰত চোৰে চলাই আহিছে সন্ত্ৰাস ৷ চোৰে হৰণ কৰিছিল বৰপেটা চহৰবাসীৰ নিদ্ৰা ৷ চোৰক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই চহৰবাসী ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল আৰক্ষীৰ ওপৰত ৷ অৱশেষত তৎপৰ হৈ পৰিছে বৰপেটা আৰক্ষী ৷ লগতে বৰপেটাত ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা চোৰৰ দলটোকো উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, ৰাম মন্দিৰকে ধৰি সত্ৰনগৰী বৰপেটাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা কেইবাটাও চুৰিৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বৃহৎ চোৰৰ দলটোক ইতিমধ্যে উৎখাত কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চোৰৰ দলটোৰ ৭ টা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে চোৰৰ দলটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৮০,৭৮৮ টকা ৷

জানিব পৰা মতে, বৰপেটাৰ ৰাম মন্দিৰৰ লগতে চহৰখনত সংঘটিত কেবাটাও চুৰিৰ সৈতে জড়িত আছিল এই চক্ৰটো ৷ বৰপেটা সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰঞ্জন দলেয়ে বৃহস্পতিবাৰে জনোৱা মতে, বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দলটোক ৷ ধৃত চোৰকেইটা হৈছে বৰপেটা চহৰৰ বৃন্দাৱনহাটীৰ অভিজিৎ দাস, ইচ্ছাপুৰহাটীৰ ধ্ৰুৱ দাস, ভকতপাৰাৰ দ্বীজেন দাস আৰু ৰাতুল দাস, দ-হাটীৰ বিকাশ দাস আৰু মুছলিমপট্টিৰ মহু আলী আৰু আলতাফ হুছেইন ৷ অৱশ্যে চোৰৰ দলটোৰ আৰু কেবাটাও চোৰ বৰ্তমানলৈকে পলাতক হৈ আছে ৷

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে নিশা বৰপেটা চহৰৰ ৰাম মন্দিৰত সংঘটিত হৈছিল এক চুৰিকাণ্ড (Theft at Ram Temple in Barpeta) ৷ মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ ভাঙি চোৰে লুটি নিছিল প্ৰায় ২০ হাজাৰ টকা (Theft at Ram Temple in Barpeta) ৷ তিনিমাহৰ ভিতৰত ৰাম মন্দিৰত সংঘটিত হৈছিল দুটাকৈ চুৰিকাণ্ড ৷ অৰ্থাৎ দুমাহ পূৰ্বেও চোৰে ৰাম মন্দিৰৰ দানপাত্ৰৰ পৰা লুটি নিছিল প্ৰায় ৪০ সহস্ৰাধিক টকা (Robbery took place at Ram temple) ৷

ইয়াৰ পিচতে, আৰক্ষীত থানা এই সন্দৰ্ভত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ৷ গোচৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই লাভ কৰে সফলতা ৷ বৰপেটা সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰঞ্জন দলেয়ে বুধবাৰে সংবাদমেল যোগে জনোৱা মতে, ৰাম মন্দিৰত সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা বিকাশ দাস নামৰ চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Thieves arrested in connection with Ram temple theft) ৷ লগতে মন্দিৰৰ দানপাত্ৰৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়া প্ৰায় ৫ সহস্ৰাধিক টকা উদ্ধাৰ কৰে বিকাশ দাসৰ পৰা ৷

