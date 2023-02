Published on: Jan 31, 2023, 9:59 PM IST | Updated on: 9 hours ago

ডবকা, 31 জানুৱাৰী: ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Encounter in Assam) ৷ নগাঁও জিলাৰ ডবকাত ড্ৰাগছ ব্যৱসীয়ালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চলায় (Encounter at Dabaka) ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতেই আত্মৰক্ষাৰ বাবে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীলৈ গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে (Police encounter to Drugs supplier)৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত ডবকা-নীলবাগানৰ মাজত নাহৰগাঁও কেঞ্চীবজাৰ নামৰ ঠাইত চাৰিটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী থকাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল ডবকা আৰক্ষীয়ে ৷ এই তথ্য়ৰ ভিত্তিত ডবকা আৰক্ষী (Dabaka Police) আৰু হোজাই আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে (Hojai police crime Branch) যুটীয়াভাৱে অঞ্চলটোত অভিযান চলায় ৷ ইফালে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ খবৰ পাই চাৰি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ দুটাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে দুটা ব্যৱসায়ীক ডবকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Two Drugs suppliers detained) ৷

আটকাধীন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী দুটা ক্ৰমে শ্বৰিফ উদ্দিন আৰু স্বুজন বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ কিন্তু শ্বৰিফে আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল এজনক আক্ৰমণ কৰি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে শ্বৰিফৰ ভৰিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য় হয় ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হোৱা শ্বৰিফ উদ্দিনক ততাতৈয়াকৈ ডবকা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Dabaka Police firing to drugs supplier) ৷

আৰক্ষীয়ে ধৃত ব্যৱসায়ী দুটাৰ পৰা ২০ গ্ৰাম ড্ৰাগছ (20 gm drugs seized) জব্দ কৰাৰ লগতে দুখনকৈ বাইক জব্দ কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ ইফালে আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা পলায়ন কৰা দুয়ো ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ডবকা আৰক্ষীয়ে ৷ আটক হোৱা দুয়োটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰ ডবকা নাহাৰ গাঁৱত ৷ পলাতক অভিযুক্ত দুটা অচিৰেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷

