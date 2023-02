মৰাণ, ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী : টিংখাঙত মুকলি বজাৰত বিক্ৰী পেট্ৰ'ল (petrol crisis in Tingkhang petrol pump) । প্ৰতি লিটাৰত ১২০ টকা পৰ্যন্ত উঠিছে পেট্ৰ'লৰ মূল্য (petrol sold out at open market at Tingkhang) । টিংখাঙত পেট্ৰ'ল পাম্পৰ অচলাৱস্থাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে ৰাইজ । কথাতে কয় বোলে আছে গৰু নাবাই হাল, থকাতকৈ নথকাই ভাল । এই কথাষাৰ এতিয়া আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে টিংখাঙৰ পেট্ৰ'ল ডিপোৰ ক্ষেত্ৰত । টিংখাঙত থকা এটা পেট্ৰ'ল পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এই কথাষাৰেই প্ৰযোজ্য হৈছে ।

উল্লেখ্য, টিংখাঙৰ কচলুপথাৰস্থিত 'শৰ্মা এণ্ড চৌধুৰী' নামৰ পেট্ৰ'ল পাম্পটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি গ্ৰাহকক পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেল যোগান ধৰিব পৰা নাই । জানিব পৰা মতে, পেট্ৰ'ল পাম্পটোৰ কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ বাবে ভাৰতীয় তেল নিগম (Indian Oil Corporation, IOC) কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশমৰ্মে যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে এই পেট্ৰ'ল পাম্পটো । যাৰ ফলত চৰম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ স্থানীয় জনসাধাৰণ ।

আনহাতে, অঞ্চলটোৰ ব্যক্তিগত আৰু ব্যৱসায়িক যান-বাহনৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত বাহনসমূহো এইক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । উল্লেখ্য, টিংখাং পেট্ৰ'ল পাম্পৰ এনে অচলাৱস্থাৰ বাবেই এতিয়া টিংখাঙৰ পথৰ কাষে কাষে আৰম্ভ হৈছে পেট্ৰ'লৰ মুকলি বজাৰ । য'ত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ'লত ১২০-১৩০ টকা পৰ্যন্ত ভৰিবলগা হৈছে গ্ৰাহকসকলে । কিন্তু এই পেট্ৰ'লৰ গুণগত মানৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ইমান চৰা দামত পেট্ৰ'ল ক্ৰয় কৰিবলগাটোৱে সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰিছে । সেয়ে এই সমস্যাৰ যিমান পাৰি সোনকালে সমাধানৰ আশাত ব্যগ্ৰ হৈ আছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । ৰাইজৰ এনে অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেট্ৰ'ল পাম্পটো অতি শীঘ্ৰে পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ পেট্ৰ'ল পাম্পটোৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু ভাৰতীয় তেল নিগম কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ টিংখাং আঞ্চলিক সমিতিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :Irregularities of doctors : কলগাছিয়াৰ নৈপৰীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ মইমতালি