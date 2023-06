মাণিকপুৰ, 1 জুন : বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰত পুৱাই সংঘটিত হয় এক অঘটন ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা মাণিকপুৰৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত MP 09 HH 6834 আৰু AS 01 DD 1683 নম্বৰৰ ট্ৰাক দুখনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় (Manikpur road accident)৷ এই সংঘৰ্ষত দুয়োখন ট্ৰাকৰ চালক-হেন্দিমেনসহ 4 জন লোক আহত হয় । ইয়াৰে 3 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (People injured in Road Mishap at Manikpur)।

আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ মাণিকপুৰ মহাত্মাগান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও আহত 3 জনকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । বৰ্তমান লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, দুজন চালকৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক হোৱাৰ হেতুকে তেওঁলোকক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, মাণিকপুৰ তিনিআলি ঘাইপথচোৱা বৰ্তমান দুৰ্ঘটনা জ’ন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । মাণিকপুৰ তিনিআলিত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাত এটা পথৰে গাড়ীসমূহ অহা-যোৱা কৰিব লগাত পৰিছে ৷ ফলত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে উক্ত স্থানত । একাংশৰ মতে, উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ গাড়ীৰ গতি ৰোধক ব্যৱহাৰ কৰা নাই ৷ যাৰ বাবে সঘনে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ।

