নলবাৰী,২২ মাৰ্চ: নলবাৰীৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দাউদাউকৈ জ্বলি উঠিল এখন বাছ (Fire breaks out in bus) । ঘাইপথৰ দাঁতিতে ৰখাই থোৱা অৱস্থাত জ্বলি উঠে বাছখন । গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখী গণপতি নামৰ বাছখনে নলবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাত্ৰী নমাই শেষ হওঁতেই জ্বলি উঠে বুলি আৰক্ষীৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে (Passenger bus caught fire on Nalbari highway) । স্থানীয় লোকে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই বিফল হোৱাত খবৰ দিয়ে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক ।

লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও জুইৰ লেলিহান শিখাত জাহ যায় বাছখনৰ বেছি অংশ (Fire in Bus) । জানিব পৰা মতে ২০ত কৈয়ো অধিক যাত্ৰী আছিল বছখনত (Fire breaks out in Nalbari) । সৌভাগ্যক্ৰমে এই অগ্নিকাণ্ডত হতাহত হোৱা নাই এজনো যাত্ৰী । ইফালে বৰ্তমানলৈকে কেনেকৈ জুইৰ সুত্ৰপাত হ’ল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ।

