কলিয়াবৰ, 21 এপ্ৰিল: কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Kaliabor) ৷ শুকুৰবাৰে কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত আমগুৰিত গেছ টেংকাৰ আৰু মটৰ চাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাত মটৰ চাইকেল আৰোহীগৰাকী থিতাতে নিহত হয় ( One Spot Dead in Road Accident)। আন এজন আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (One injured in road accident)। নিহত লোকজন জুৰীয়াৰ আতাবুৰ ৰহমান (৩৩) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

আহত ইছমাইল আলীক (২৫) উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এ এছ ০১ এ এইচ ৮৬৯১ নম্বৰৰ মটৰ চাইকেলেৰে কুঠৰীৰ দিশে গৈ থকাৰ সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্র বেগত অহা এ এছ ০১ চি চি ৫৬৭৪ নম্বৰৰ গেছ টেংকাৰখনে খুন্দিয়াই দিয়ে ৷ সম্প্ৰতি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: Diesel price Hike: পুনৰ প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলত দাম বৃদ্ধি পালে 51 পইচাকৈ