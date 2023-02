মৰাণ,২৪ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: মৰাণৰ ৰাঙলী হিমপৰা গাঁৱৰ পৰা কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ অন্ধপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাৰা ৰে'ল ষ্টেচনত সন্ধানহীন হৈ আছে এজন লোক (One man from Moran goes missing in Vijayawada) ৷ হিমপৰা গাঁৱৰ উপেন বৰুৱাৰ পুত্ৰ ৰঞ্জিত বৰুৱাই যোৱা ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ওচৰৰে আন পাঁচজন ব্যক্তিৰ সৈতে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি ৰাওনা হৈছিল তেলেংগানালৈ ৷ কিন্তু তেলেংগানা গৈ পোৱাৰ আগতেই যোৱা ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাৰা নামৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত পানীৰ বটল কিনিবলৈ নামিছিল ৰঞ্জিত বৰুৱা (One person missing from Moran) ৷

তেতিয়াৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ব্যক্তিজন ৷ সেইদিনা নিশা প্ৰায় ২-৩০ বজাত এটা অচিনাকী ফোন নম্বৰৰ পৰা ৰঞ্জিত বৰুৱাই লগৰ কেইজনক থাকি গ'লো বুলি জনাইছিল যদিও পিছদিনাখনৰ পৰা সেই নম্বৰটোত লোকজনক পোৱা নাই (Ranjit Barua From Moran goes missing) । ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ কোনো সন্ধান লাভ নকৰাত পৰিয়ালৰ লোক বিপাঙত পৰিছে ৷ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃ, পত্নী আৰু এটি ১০ বছৰীয়া সন্তানক ঘৰত এৰি কাম বিচাৰি যোৱা ৰঞ্জিত বৰুৱাক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠিছে পৰিয়ালটোৱে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷ ৰঞ্জিত বৰুৱাক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ সহায় কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে ৷

উল্লেখ্য যে, কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ অসমৰ বহু যুৱক-যুৱতী প্ৰতাৰিত হোৱা ঘটনা প্ৰায়েই সংঘটিত হৈ আহিছে । মাজে মাজে ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰাও সন্ধানহীন হয় বহুলোক । এনেবোৰ ঘটনালৈ চাই এইক্ষেত্ৰত কোনো দুষ্টচক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বহুসময়ত ।

লগতে পঢ়ক: Illicit love affair : পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে উত্তপ্ত কমাৰবন্ধা আৰক্ষী চকী