ডিব্ৰুগড়, 24 এপ্ৰিল: নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বতাহৰ ফলত নামৰূপত এজন লোকৰ মৃত্য ৷ নামৰূপ নিগাম তিনিআলিত ধুমুহাৰ ফলত খহি পৰা এজোপা বৃহৎ গছত বাইকে খুন্দা মৰাৰ ফলত এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় (Heavy Storm in Namrup) ৷ মৃত ব্যক্তিজন নামৰূপ ৰুকঙ বাগানৰ চুবেদি সত্য বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বাইকখনৰ নম্বৰ AS 23 V 3334 (One Man Died in Namrup Because of Heavy Storm)

আনহাতে টিংখাঙত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত এজন আহত ৷ মূৰত গছৰ ডাল পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মন্টু চাংমাই (২১ ) নামৰ এজন যুৱক ৷ যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে (Heavy Storm in Tingkhong) ৷ আহত যুৱকজনৰ ঘৰ টিংখাঙৰ কেন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চুৰাটনিবাম গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

