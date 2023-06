গুৱাহাটী, 2 মে’: গুৱাহাটীৰ নুনমাটি খাৰঘূলি অঞ্চলৰ ইন্দ্ৰপুৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন আহত হয় ৷ মৃত যুৱকজন নুনমাটি গোপাল নগৰ অঞ্চলৰ কৌশিক পাটোৱাৰী (17) আৰু আহত যুৱকজন ছাহিল আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে (Road Accident at Kharghuli in Guwahati) ৷

স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে মৃত কৌশিক পাটোৱাৰী নামৰ যুৱকজন আন এজন সতীৰ্থৰ সৈতে AS 01 BS 8651 নম্বৰৰ স্কুটীৰে খাৰঘূলিৰ পৰা নুনমাটিৰ দিশে আহি থকা অৱস্থাত নিশা প্ৰায় 12 বজাত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন তীব্ৰ বেগী AS 01 AF 0577 নম্বৰৰ ৱেগেনাৰ বাহনে খুন্দিয়াই ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কৌশিক পাটোৱাৰীসহ আন জন যুৱক চাহিল আহমেদ (One Killed in Road Accident at Kharghuli) ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োজন যুৱকক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে কৌশিক পাটোৱাৰীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে (Youth killed in road accident in Guwahati) ৷ আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰিছে নুনমাটিৰ যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে (Road accident in Guwahati) ৷

