মৰাণ, 20 এপ্ৰিল: ধুমুহা-বৰষুণৰ মাজতে সোণাৰিৰ কাকতিবাৰীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ তীব্ৰবেগী ৱেগনাৰ বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত খুন্দিওৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো (Accident in Sonari) ৷

দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ নম্বৰ AS 01 AL 9639 ৷ ৱেগন আৰ বাহনখনত দুগৰাকী লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত দুয়োজন লোকক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু এজন আহত ব্যক্তিৰ (Road Accident in Sonari) ৷ নিহত লোকজন গোলাঘাটৰ ৰাজু ফুকন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত আনজন লোক শিৱসাগৰৰ অভিজিত দত্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ মাজতে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাৰ পাচত সম্প্ৰতি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোত (One death in road accident in Sonari) ৷

