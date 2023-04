গুৱাহাটী,৯ এপ্ৰিল: ৫৩ তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোতে এন.এছ.ইউ.আই য়ে গ্ৰহণ কৰিব এক বিশেষ পদক্ষেপ (53rd Foundation Day of NSUI) । আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাবে NSUI য়ে ঘোষণা কৰে এক বিশেষ আঁচনি । ৫০ গৰাকী আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মেধাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ খৰচ বহন কৰিব NSUI য়ে (NSUI to bear study cost of financially poor students) । এই ৫০ গৰাকী মেধাসম্পন্ন দুখীয়া পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীক কিদৰে নিৰ্বাচন কৰা হ’ব, এই সম্পৰ্কীয় তথ্য অসম ৰাজ্যিক এন.এছ.ইউ.আইৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পেজত প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৷

শিক্ষাৰ্থীসকলে আবেদন কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচিত এই ৫০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব বুলি অসম ৰাজ্যিক NSUI ৰ সভাপতি কৃষাণু বৰুৱাই ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰী কৰে (NSUI Press Conference) । তাৰোপৰি অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মৃত্যু তিথি উপলক্ষে প্ৰতিবছৰে ২২ এপ্ৰিল তাৰিখে তেখেতৰ সোঁৱৰণত অসম ৰাজ্যিক NSUI ৰ উদ্যোগত 'যুক্তিনিনাদ' নামৰ এখনি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চলন্ত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে (Debate Competition in Initiative of NSUI) ।

এইবছৰো ২২ এপ্ৰিলত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে 'যুক্তিনিনাদ ২.০' শীৰ্ষক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই উপলক্ষে প্ৰতিগৰাকী তাৰ্কিকক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম ৰাজ্যিক NSUI ৰ সভাপতি কৃষাণু বৰুৱাই সংবাদমেলযোগে আহ্বান জনায় ।

