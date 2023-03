বৰপেটা, ২৮ মাৰ্চ: কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পিচৰে দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (Rahul Gandhi dismissed as MP)৷ বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ পৰিকল্পিতভাৱে খাৰিজৰ অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছ দলে ৰূপায়ন কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (NSUI protest in Barpeta)৷ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে বৰপেটাত জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত NSUIৰ নেতা কৰ্মী সকলে মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (NSUI Silent protest in Barpeta)৷

NSUI ৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সভাপতি মেহবুবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত জিলাখনৰ নেতা-কৰ্মী সকলে হাতে হাতে প্লে-কাৰ্ড লৈ নৰেন্দ্ৰ মোডী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে (Protest against Rahul Gandhi dismissed as MP)৷ চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰা দেশৰ বিৰোধী দলৰ নেতাসকলৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দমনমূলক ব্যৱস্থা চলাই থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে NSUIৰ জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

দেশত স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলোৱা বিজেপিক আগন্তুক 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত শাসনৰ পৰা উফৰাই পঠাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় NSUIৰ নেতা কৰ্মীসকলে ৷

