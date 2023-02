Published on: 44 minutes ago

মৰাণ, ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী : অসমত পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহালৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন নীতিৰ বাব নতুন পেঞ্চন নীতিৰ অধীনৰ চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে (Protest for old pension scheme) । অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ NPS কৰ্মচাৰীৰ যৌথমঞ্চই ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনাত মিলিত হৈছে (protest against national pension system) । কিন্তু NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ এই দাবী এতিয়ালৈকে পূৰণ হোৱা নাই বা অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ইতিবাচক সঁহাৰিও প্ৰদান কৰা নাই ।

এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত এন এফ ৰে'লৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে NPS প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (NF Railway employees union protest against NPS) । নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্বপ শাখাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (NF Railway employees union protest in Dibrugarh) । উত্তৰ-পূবৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় ৰে'ল কাৰখানা চৌহদত ৰে'ল কৰ্মচাৰীসকলে NPS বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । লগতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰে'ল কাৰখানাসমূহক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব খোজা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰে'ল কৰ্মচাৰীসকলে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ভাৰত চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ২০০৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । তাৰ পিচত অসম চৰকাৰেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্হিত অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ২০০৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা উক্ত আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ ফলত অসমতো ২০০৫ চনৰ পিচত চাকৰি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীসকলক নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ইফালে জনগণৰ সেৱাকাৰ্যত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এনে আত্মঘাতী আঁচনি চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিচতে বৃদ্ধকালত অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত লৈ কৰ্মচাৰীসকলে চাকৰি কৰিবলগা হৈছে । সেয়ে এই নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰিবলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগা হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ।

লগতে পঢ়ক :CPIM protest in Bongaigaon: CPIM ৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল বঙাইগাঁও