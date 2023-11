হোজাই, 16 নৱেম্বৰ : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস ৷ হোজাইত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত, জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ দিনৰ 11.30 বজাত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা চক্ৰ ৷

"Media in the Era of Artificial Intelligence" শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে জিলাখনৰ এগৰাকী জেষ্ঠ সাংবাদিক তোষেশ্বৰ তামুলী ফুকনে ৷ এই দিৱসৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত হোজাই জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাস, ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াৰ লগতে হোজাই জিলাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক সকল উপস্থিত থাকে ৷

