Published on: 5 seconds ago

নগাঁও, ৭ মাৰ্চ: গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱালৈ যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া বাছ সেৱা আগবঢ়াইছে নগাঁও মিনি বাছ মালিক সন্থা আৰু উত্তৰ পশ্চিম মটৰ বাছ পৰিবহন সন্থাই (Free Bus Service from Nagaon to Batadrava Than) । মঙলবাৰে প্ৰথমখন বিনামূলীয়া বাছ ৰাওনা হৈছে বটদ্ৰৱালৈ ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৱিত্ৰ জন্মভূমি বটদ্ৰৱাত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে দৌল উৎসৱ (free bus service for Batadrava)। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দৌল উৎসৱত নগাঁও জিলাৰ উপৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তীৰ্থযাত্ৰীয়ে ভীৰ কৰিছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত । নগাঁৱৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ যাতায়তৰ সুবিধাৰ বাবে উত্তৰ পশ্চিম মটৰ বাছ পৰিবহন সন্থাৰ সহযোগত নগাঁও জিলা মিনি বাছ মালিক সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছে এই আদৰণীয় পদক্ষেপ ।

নগাঁৱৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে মিনি বাছ মালিক সন্থাই বিনামূলীয়া বাছ সেৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । মঙলবাৰৰ পৰা নগাঁৱৰ মৰিগাঁও বাছ আস্থানৰ পৰা বটদ্ৰৱালৈ বিনামূলীয়া বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰিছে নগাঁও জিলা মিনি বাছ মালিক সন্থাই । মঙলবাৰে দুপৰীয়া প্ৰথমখন ট্ৰেভেলাৰ বিনামূলীয়াকৈ যাত্ৰীলৈ ৰাওনা হয় বটদ্ৰৱা থানলৈ । পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈ বটদ্ৰৱালৈ যোৱা যাত্ৰী সকলে লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়া বাছ সেৱাৰ সুবিধা ।

