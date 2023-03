যোৰহাট, 15 মাৰ্চ: মৰিয়নিৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে নগাৰ সন্ত্ৰাস (Naga terror continued on Assam-Nagaland border) । দিচৈভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উদয়পুৰত মংগলবাৰে নিশা অগ্নিসংযোগ কৰিলে নগা বেদখলকাৰীয়ে (Naga encroachers set fire at night at Dichoiveli Reserve Forest)। ভয়ংকৰ জুইৰ শিখাই নিমিষতে আগুৰি ধৰিলে দিচৈভেলী বনাঞ্চলৰ বৃহৎ এটা অঞ্চল (Naga encroachers set fire in Assam) । এই অগ্নিসংযোগৰ পাচতে সীমান্তত এক আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে বিগত সময়ছোৱাত মৰিয়নিত নগাই অবিৰতভাবে অসমৰ মাটি অবাধ বেদখলেৰে নিজ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ চৰকাৰৰ স্থানীয় প্ৰশাসন কিম্বা বন বিভাগৰ ভূমিকা অত্যন্ত পুতৌজনক ।

বাৰে বাৰে অসম ভূমিত নগাই ক্ৰমবৰ্ধমান হাৰত আগ্ৰাসন চলাই থকাৰ তথ্য অসমৰ প্ৰশাসনে জ্ঞাত হোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ সুযোগ লৈ অসমৰ ভূমি নগাই বেদখল কৰিবলৈ অলপো কুন্ঠাবোধ কৰা নাই ৷ তাৰ ফলশ্ৰুতিতে অসমৰ ভূমিত এইদৰে বনাঞ্চল জ্বলাই নিজৰ দখললৈ নিবলৈ প্ৰতিদিন চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ পাছতো যদিহে অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, অনাগত সময়ত অসমৰ ভূমিত যে নগাৰ দপদপনি আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব সেয়া সহজেয় অনুমেয় হৈ পৰিছে ‌।

বৰ্তমান নগাৰ এনে আগ্ৰাসী ৰূপে শংকিত কৰি তুলিছে সীমান্তবাসী অসমীয়া ৰাইজক । এফালে অসমৰ ভূমিত নগাৰ আগ্ৰাসন, আনফালে অসম চৰকাৰৰ নিৰৱ ভূমিকা । এনে সময়ত সীমান্তবাসীৰ লগতে সচেতন ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ এটাই প্ৰশ্ন, এয়াই নেকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দক্ষ শাসন য’ত খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই প্ৰতি মুহূৰ্ত আতংকৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মংগলবাৰে নিশা অগ্নিসংযোগ কৰা দিচৈভেলীৰ ঘটনাস্থলীত বৰ্তমানেও উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীৰ লোক ।

