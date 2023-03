জোনাই, ২১ মাৰ্চ: ধেমাজি জিলাৰ জোনাই আৱৰ্ত ভৱনত মঙলবাৰে এটা অত্যাধুনিক শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় (Bodybuilding centre opened in Jonai)। এই অত্যাধুনিক শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰে জোনাই মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিৱেদীয়ে (Sub Divisional Magistrate of Jonai)। এই কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰি তেওঁ কয় যে, অত্যাধুনিক শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰত সকলোৱে স্বাস্থ্য় ভালে ৰাখিব পৰা উপাদানসমূহ উপলব্ধ হৈছে ।

লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই তেওঁৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা আগবঢ়োৱা অনুদানেৰে জোনাই আৱৰ্ত ভৱনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটো ৷ মঙলবাৰে ইয়াক মুকলি কৰি জোনাই মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিৱেদীয়ে কয় যে, এই কেন্দ্ৰটো ভালদৰে ৰখাটো সকলোৰে কৰ্তব্য় (Circuit House in Jonai)। জোনাইৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্য়ে নিৰ্মাণ কৰা এই শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটোত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক সা-সঁজুলি । এই শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটোৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জোনাই মহকুমাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া গায়ত্ৰী পাতিৰ, জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া ৰিতুপল্লৱ বৰুৱা, জোনাই মহকুমাৰ অতিৰিক্ত সহকাৰী আয়ুক্ত নিবাস দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

