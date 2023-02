Published on: Feb 8, 2023, 5:37 PM IST | Updated on: 6 hours ago

বাইহাটা,৮ ফেব্ৰুৱাৰী: বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণ কৰি বিধায়ক আৱাসলৈ আনি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (MLA Ashraful Hussain accused of kidnap and physical assault)। অপহৰণকাণ্ডত ৰিতুল হুছেইন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইতিমধ্য়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই (MLA Diganta Kalita react on kidnap in Barpeta)।

বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কয় যে যুৱতী এগৰাকীৰ অপহৰণ কাৰ্যত নাম সাঙোৰ খাইছে চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনৰ (Allegation of kidnaping against MLA Ashraful Hussain)। বিধায়ক হুছেইনে সমগ্ৰ অপহৰণ কাৰ্যত তেওঁৰে বন্ধু ৰিতুল হুছেইনক প্ৰত্যেক্ষভাবে সহায় কৰিছিল (MLA Ashraful Hussain accused of kidnap)। এই ঘটনাৰ পিচতে যুৱতী গৰাকীৰ পিতৃয়ে বৰপেটা আৰু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত পৃথকে-পৃথকে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলিও কয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই । তেওঁ কয় যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাটো সঠিকৰূপত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে । এতিয়া যুৱতীগৰাকী পিতৃগৃহত আছে ।

এই ঘটনাত নাম সাঙোৰ খোৱা বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন জনপ্ৰতিনিধি হৈও লাভ জেহাদক উচটনি দিয়া বুলি যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে এজাহাৰত উল্লেখ কৰা বুলিও কয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই (Love Jihad in Barpeta)। আনকি ইয়াৰ এক তদন্ত বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃগৰাকীয়ে । ৰিতুল এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বুলি যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে অভিযোগ কৰা বুলিও কয় । ইপিনে,বৰপেটাত থকা মাতৃসহ যুৱতীগৰাকীক ৰিতুলে ভাবুকি প্ৰদান কৰি আছে বুলি যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় । উল্লেখ্য় যে এই অপহৰণৰ প্ৰায় ডেৰ মাহ পিছত যুৱতীগৰাকী উদ্ধাৰ হয় । যুৱতীগৰাকী উদ্ধাৰৰ পিছতেই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

