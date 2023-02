Published on: Jan 31, 2023, 6:12 PM IST | Updated on: 9 hours ago

যোৰহাট, 31 জানুৱাৰী: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ মহানুভৱতা ৷ ৰাজপথত অসহায় ভাৱে পৰি থকা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মহিলা আৰু শিশুক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ পঠিয়াই সম্পূৰ্ণ খবৰচ বহন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই (Minister Piyush Hazarika Helps Accident Victim)৷

ৰাজ্যৰ জলসম্পদ ,তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ মহানুভৱতাক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে যেন উপচাই পেলাইছে । আজি মে ডাম মে ফি উপলক্ষে তিনিচুকীয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা 40 সংখ্যক মে ডাম মে ফিৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ পথতে এই ঘটনাৰ মুখামুখি হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ যোৰহাট জিলাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ (Road accident on 37 no national Highway) দাঁতিত এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পোৱে এগৰাকী মহিলা আৰু শিশুক খুন্দিয়াই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ পিচত এগৰাকী অসহায় মহিলা আৰু শিশু আৰ্তনাদ কৰি পৰি থকা দেখি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই নিজৰ কনভয় ৰখাই কি হৈছে বুলি সোধপোছ কৰে (woman and child Injured in Road Accident) ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাড়ীৰ পৰা নামি আহি এখন টেম্পোত আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকী আৰু শিশুটোক দুৰ্ঘটনাৰ স্থানৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই টেম্পো এখন ঠিক কৰি দিয়াৰ উপৰিও আহত মহিলাগৰাকী আৰু শিশুটোক পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা বাবে হাতত ধন দি পঠিয়াই ৷

ইয়াৰোপৰি ঘটনাস্থলী পৰাই আহত শিশু আৰু মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ উপৰিও তাৎক্ষণিকভাবে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ বাবে ফোন কৰি জনায় চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে ৷

আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপযুক্ত সময়ত লোৱা খৰতকীয়া পদক্ষেপৰ বাবে শিশু আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰাৰ গৈছে । এইগৰাকী মন্ত্ৰীৰ এই মানৱদৰদী পদক্ষেপে সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে।

উল্লেখযোগ্য যোৰহাট নগৰৰ লগতে ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একাংশ যাত্ৰীবাহী টেম্পো আৰু মেজিকৰ দৌৰাত্ম্য দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ৷ কিন্তু ইয়াৰ পিচতো যোৰহাট পৰিবহন বিভাগ আৰু যান বাহন আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে চিন্তিত হৈছে স্থানীয় লোকসকল ৷ কমিছনৰ আশাত বন্দী হৈ এইসমুহ যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বিৰুদ্ধে যান বাহন আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উথাপিত হৈছে।



