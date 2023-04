গুৱাহাটী, ১২ এপ্ৰিল: এখন কালৰূপী চিটীবাছে মহতিয়াই লৈ গ’ল এটা উঠি অহা জীৱন (Road accident in Guwahati) ৷ সকলোকে কন্দুৱাই অজান মুলুকলৈ গুচি গ’ল সংবাদকৰ্মী মুস্তাক আলম (Media person Mustak Alam death)৷ কালিলৈকে সকলোবোৰ ঠিকেই আছিল ৷ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে প্ৰতিদিনৰ দৰেই কাৰ্যালয়লৈ আহি আছিল মুস্তাক ৷ কিন্তু বিধিৰ লিখনিত অন্য কিবাহে আছিল ৷

মহানগৰীৰ বেলতলা চাৰিআলিত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ থিতাতে মৃত্যু হয় মুস্তাকৰ ৷ AS 01 HC 3639 নম্বৰ চিটি বাছখনে মহতিয়াই লৈ যায় AS 01 DU 5612 নম্বৰৰ স্কুটীখনৰ আৰোহী মুস্তাকক (Mustak Alam death in Road accident ) ৷ এই সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য বন্দী হয় CCTV কেমেৰাত ৷ বশিষ্ঠ বৰপথাৰৰ নিবাসী আছিল মুস্তাক ৷ অসমৰ এক ব্যক্তিগত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত টেকন’লজী বিভাগত কৰ্মৰত আছিল মুস্তাক ৷ বশিষ্ঠ বৰপথাৰৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সংবাদকৰ্মীজন ৷

লগে লগে অঞ্চলটোত হুৱা দুৱাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলীৰ পৰা মুস্তাকৰ মৃতদহে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পিচতে মুস্তাকৰ নিথৰ দেহ কৰ্মস্থলীলৈ লৈ অহা হয় ৷ এনেদৰে অকালতে সংবাদকৰ্মীজনৰ মৃত্যুত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷ বৰ শান্ত আৰু অমায়িক স্বাভাৱৰ মুস্তাক কাৰ্যালয়ৰ সকলোৰে মৰমৰ আছিল ৷ মুস্তাকৰ মৃত্যুক সহজে মানি ল’ব পৰা নাই সহকৰ্মী তথা পৰিয়ালৰ লোকে ৷

এই ঘটনাৰ পিচতে মহানগৰত চিটী বাছৰ দৌৰাত্ম্যৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ পৰিবহন বিভাগে সময়ে সময়ে বহু নীতি-নিৰ্দেশনা প্ৰৱৰ্তন কৰিও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই মহানগৰীৰ চিটীবাছসমূহক ৷ এনেদৰে আৰু কিমান নীৰিহৰ প্ৰাণ ল’ব এই চিটীবাছসমূহে ৷