ডিব্ৰুগড়.২৫ মাৰ্চ: হঠাৎ ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ গ্ৰীণউড চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । বাগিচাখনৰ নিউ হাৰাবাৰীত গেছৰ পাইপ ফটাৰ ফলতে সৃষ্টি হয় অগ্নিকাণ্ডৰ(Massive fire breaks out as gas pipe bursts in Lahual) । পথৰ কাষত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে জেচিবিয়ে মাটি খান্দি থকা সময়ত গেছৰ পাইপ ফাটি নিৰ্গমন হৈছিল গেছ । কিন্তু হঠাৎ শনিবাৰে উদ্ভৱ হোৱা অগ্নিকাণ্ডই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বাগিচাখনত(Massive fire breaks out in Lahual) । ইফালে এই ঘটনাত বাগিচাখনৰ ৫ নং লাইনৰ মিথুন তাছা নামৰ এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

সম্প্ৰতি আহত শ্ৰমিকজনক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে(Assam Medical College) । ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হয় যদিও এই পৰ্যন্ত গেছৰ পাইপৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । জানিব পৰা অনুসৰি উক্ত স্থানেৰে গেছ কোম্পানীৰ গেছ পাইপ পুতি থোৱা আছিল । কম গভীৰতাত পাইপ পুতি থোৱা বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বাগিচাখনতে সৃষ্টি হৈছে এক আতকংময় পৰিৱেশৰ ।

