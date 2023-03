নলবাৰী,২৭ মাৰ্চ: দেওবাৰে নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চৰাঞ্চল নোৱাপাৰা পামত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান(Evection drive in Nalbari) । অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ২০০ বিঘা চৰকাৰী ভূমিত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান । চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি থকা ২৪ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি বেদখলমুক্ত কৰে । বেদখলকাৰীৰ বাসগৃহৰ লগতে কিছু পৰিমাণে মাকৈ খেতিও উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে(Massive Evection drive at Nuapam in Nalbari) ।

চৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰ্যায়ক্ৰমে উচ্ছেদ চলাই বেদখলকাৰীৰ কৱলৰ পৰা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিব বুলি জানিব দিয়ে বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া উদয় শংকৰ দত্তই । নলবাৰী জিলাৰ DSP জিকিৰাণী মহন্ত, বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া উদয় শংকৰ দত্তৰ নেতৃত্বত দেওবাৰে চলোৱা হয় এই উচ্ছেদ অভিযান‌ (Nalbari Eviction)।

উল্লেখযোগ্য যে একাংশ দালালে উচ্ছেদিত লোকসকলৰ পৰা ধন লৈ চৰকাৰী ভূমি বুলি বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে উচ্ছেদিত লোকসকলে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্ছেদিত হ'বলগীয়া হ'ল এইসকল লোক । কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে ক্ৰয় কৰা ভূমি তথা হেঁপাহৰে সজা ঘৰখন ভাঙি দিয়া দেখি কেমেৰাৰ সন্মুখতে হিয়া ঢাকুৰি কান্দি উঠিল উচ্ছেদিত লোকসকল ।

